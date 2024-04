Arezzo , 22 febbraio 2024 – E' stato trovato in possesso di droga e anche di armi . Per questo un cittadino straniero, residente a Cavriglia, è finito in manette. Nei giorni scorsi, le fiamme gialle ... (lanazione)

Autostrada A1: nascondeva sotto i sedili dell’auto 27 chili di cocaina purissima. Arrestato ad Arezzo - Gli agenti della polizia stradale di Battifolle hanno fermato per un controllo un uomo di 67 anni, sudamericano, che era diretto verso il sud Italia ...firenzepost

Arezzo. A1: arrestato un trafficante sudamericano trovato in possesso di 27 kg di cocaina purissima - ha fermato per un controllo una Renault Berlingo con targa italiana e a bordo il solo conducente, un cittadino sudamericano di 67 anni ...ilmetropolitano

In Autostrada con 27 kg di cocaina, arrestato: ogni panetto aveva un profumatore per coprire l'odore - Era in auto con 27 kg di cocaina purissima nascosti in un doppiofondo: per ingannare i potenziali controlli ogni panetto era dotato di un profumatore per ...gonews