Antimafia - Emiliano non può esimersi dall' audizione

(Di lunedì 29 aprile 2024) "Il presidente della Puglia Michelenon puòdal venire inin commissione. A breve infatti sarà stabilita una data per la sua convocazione". È quanto riferiscono alcuni componenti della commissione parlamentarein merito alla lettera inviata dal governatore della Puglia, in cuiha spiegato alla commissione di non ritenere opportuna una sua convocazione in questo momento.

