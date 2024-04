Amici 2024 - il serale | le anticipazioni ospit - allievi e squadre della sesta puntata

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 27 aprile 2024) , 27 aprile Stasera, sabato 27 aprile, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quintadeldi. Quindicisi sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.i Ladi oggi è stata registrata nei giorni scorsi.i Can Yaman, Rocco Hunt che porta il nuovo singolo Musica Italiana, e il comico Francesco Cicchella nell’imitazione di Geolier, il rapper napoletano. Nuova sfida a, guidate dai professori e formate da: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano (ballerini: Dustin, Marisol; cantanti: Holden, ...