(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 7 marzo 2024 –innella trentanovesima edizione delnazionale di pallacanestro “”. La manifestazione giovanile organizzata dalla Scuola Basket Arezzo ha registrato il “sold out” di iscrizioni e, da giovedì 25 a sabato 27 aprile, tornerà ad aggregare centinaia di giovani promesse da tutta la penisola che si confronteranno nelle categorie Under13 e Under14. Un particolare successo è stato riscosso dall’assoluta novità del torneo femminile dove saranno impegnate anche le ragazze della squadra della Sba allenate da Adriano Alfieri insieme a Roberta Bindi che avranno l’occasione di incontrare le coetanee di realtà quali Fortitudo Bologna, MBS Milano e Sfera Roma, oltre che di Basket Venaria (To), Rhodigum Basket (Ro), Portogruaro ...

Trentotto squadre in campo per il trofeo “Guido Guidelli”: Il torneo organizzato dalla Scuola Basket Arezzo, al via da giovedì 25 aprile, ha registrato il “sold out” di iscrizioni ...msn

Il calcio laziale piange Benito Manzi, non solo un semplice allenatore: I funerali della storica figura del Trofeo Beppe Viola si terranno domani alle ore 15.00 presso la Chiesa San Giustino nel quartiere Alessandrino ...gazzettaregionale

Juric: "Manca il giusto incastro per vincere queste partite": Al termine del ko contor la Roma ha alizzato la partita a Dazn il tecnico del Torino Ivan Juric: "In due partite abbiamo fatto Trentotto tiri e subiti quattordici e le abbiamo peso tutte e ...torinogranata