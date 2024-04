Anche lui fuori Amici 23 - dopo Sofia il sogno dell’allievo si infrange a poco dalla finale

Polemiche a non finire dopo l’ultima puntata del Serale di Amici 23 andata in onda il 27 aprile. Tantissimi telespettatori non hanno digerito l’eliminazione di Sofia Cagnetti. La ballerina originaria di Ancona era l’ultima allieva rimasta nella squadra di Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e godeva ...

Continua a leggere>>