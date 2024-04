Pagelle Amici 27 aprile | Holden tormento - Dustin e Marisol extraterrestri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Ledella sesta puntata del Serale di, quella andata in onda sabato 27, raccontano di numerose certezze:, Sarah e Martina fra quelle positive,la più negativa di tutte. Ad essere eliminata nella sesta puntata del talent show di Maria De Filippi è stata la ballerina Sofia.: voto Altra dimensione. Lui è già professionista tipo da 39324213 puntate. E probabilmente lo era già da prima di entrare ad. Diamogli la finale, la fine della Terra, la fine del mondo: trasformerà comunque tutto in oro scintillante. Pazzesco. Martina: voto Ok adesso prendiamoci chill che è o nuost'. Brava Martina, bravissima. Certo il nuovo inedito ricorda sin troppo da vicino alcuni elementi in stile Blanco e questo ...