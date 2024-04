Amici 23 - la voce su quei allievi eliminati da poco | Ma ci sono quattro ripescati?

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 29 aprile 2024)23, si fa largo una clamorosa indiscrezione: un video postato sui social ha scatenato la fantasia del pubblico. La puntata di sabato ha sollevato un autentico polverone: la decisione di eliminare Sofia non è piaciuta ad una parte del pubblico secondo il quale ad essere eliminato sarebbe dovuto essere Holden. Sofia, da parte sua, ha preso la decisione di Maria De Filippi con grande sportività, ringraziando tutti per il percorso fatto e la possibilità avuta. >>“Ah, proprio così”. Fuori da Uomini e Donne c’è il vero scoop su Pierpaolo. E la povera Ida Platano ora deve dire qualcosa “felicissima del fatto che ho potuto vivermela tutta a pieno. Non voglio uscire triste ma felice.fiera di tutto quello che ho fatto e non è scontato. Pensavo fosse molto più facile a vederlo da casa, ma è tosta. Anch’io pensavo di ...