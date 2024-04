Ecco chi va in finale Amici 23 - fuori i nomi degli allievi | il pubblico sorpreso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 27 aprile 2024) Nella serata di sabato 27 aprile scopriremo chi uscirà ad23 tra Sofia e Martina, ma intanto sono già uscitidei possibili finalisti. Una vera e propria notizia bomba è stata diffusa in queste ore e ha lasciato tutti senza parole. Ormai questa informazione è sulla bocca di tutti e dovrà essere valutata nei fatti, ma per ora possiamo darvi un’interessante anticipazione. Infatti,23 si sta avvicinando sempre più all’atto conclusivo, previsto il 18 maggio. Idei finalisti sono stati rivelati, sebbene non ci siano annunci ufficiali. E di conseguenza sono stati anchenati gliche invece non riusciranno a raggiungere l’ultimo appuntamento con Maria De Filippi e che dovranno invece abbandonare il talent show. Leggi anche: ...