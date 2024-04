Gaza, 24 feb. (Adnkronos) – almeno sette persone sono state uccise e molte altre ferite in un raid israeliano a Rafah . Lo scrive al Jazeera , aggiungendo che l’area colpita nel raid dell’Idf si trova su una strada trafficata che porta a un mercato. Secondo l’emittente del Qatar, nell’attacco è ... Continua a leggere>>

Al jazeera, almeno 27 palestinesi morti in raid su Gaza - almeno 27 palestinesi sono stati uccisi, tra cui molti bambini e donne, negli attacchi israeliani notturni a Rafah e Gaza City. Lo riporta Al jazeera. (ANSA). (ANSA) ...

Israele, almeno 27 morti in raid su Gaza e Rafah. Blinken arrivato in Arabia Saudita - almeno 13 persone sono state uccise in attacchi aerei israeliani ... Ad affermarlo, secondo quanto riferisce Al jazeera, è Sami Abu Zuhri, un alto funzionario di Hamas. «Non accetteremo alcun accordo ...

Cosa prevede la trattativa tra Israele e Hamas su ostaggi e cessate il fuoco a Gaza - È attesa per oggi la risposta di Hamas alla proposta discussa negli ultimi giorni da Israele, Egitto, Qatar e Stati Uniti: la liberazione degli ostaggi ...

