Mo | al Jazeera | ‘almeno 9 missili iraniani hanno eluso sistema difesa israeliano’

(Di lunedì 15 aprile 2024) Tel Aviv, 15 apr. (Adnkronos) – Almeno novebalisticisono riusciti a eludere l’elaboratodiaerea israeliano e il fuoco degli eserciti alleati nella regione. Cinquecolpito la base aerea di Nevatim, danneggiando un aereo da trasporto C-130, una pista e strutture di stoccaggio vuote. Altri quattrocolpito un’altra base aerea, ma non sono stati segnalati danni significativi. Lo scrive al, spiegando che l’Arrow-3 è unmolto nuovo per gli israeliani. Era la prima volta che veniva schierato. È progettato per abbattere ibalistici. Il fatto che nove siano riusciti a passare sarà motivo di preoccupazione per gli israeliani. Secondo l’emittente del ...