Ai domiciliari con la droga - denunciato 48enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 29 aprile 2024) Tarantini Time QuotidianoNello scorso weekend, i Carabinieri della Compagnia di Taranto sono stati impegnati in vari servizi, con la finalità di combattere il fenomeno dello spaccio e della detenzione di sostanze stupefacenti. Presso l’abitazione di untarantino, non lontana dal centro cittadino, a seguito di un’accurata perquisizione, i militari della Sezione Radiomobile, giornalmente impegnati h24 in servizi di controllo del territorio, allo scopo di aumentare la sicurezza percepita dei cittadini, hanno rinvenuto circa 16 grammi di hascisc. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti, è stato, pertanto,in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, perché presunto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. Lasequestrata è ...