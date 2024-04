Tempo di lettura: < 1 minutoA Qualiano (Napoli) i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano hanno arrestato per Maltrattamenti in famiglia e detenzione di droga un 38enne del posto. I carabinieri sono intervenuti in un appartamento per la segnalazione di una lite in ... Continua a leggere>>

Con l’hashish dentro l’auto appena rubata, arrestato 27enne pregiudicato - È stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e denunciato in stato di libertà per ricettazione e violazione dell’obbligo di dimora. Al termine delle attività di ...

Continua a leggere>>

detenzione di droga e spaccio anche ai domiciliari, un arresto a Crosia - Ieri mattina i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, con il coordinamento investigativo della Procura ...

Continua a leggere>>

Blitz dei carabinieri, getta la droga nel water per sfuggire all’arresto - Quando ha visto i carabinieri arrivare ha provato a buttare la droga che aveva in casa nel water. Ma non è servito a sfuggire all’arresto. In manette è finito Giacomo Esposito, 33enne di Ercolano, ...

Continua a leggere>>