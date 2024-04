ADL ha sì di Conte - ma ha deciso di cambiare obiettivo

“Aborto? Non riapriamo conflitti ideologici del tutto inutili. C’è una legge, va applicata, c’è da tanto, consentiamo che sia applicata a tutte le donne che lo richiedono, punto”. Così Giuseppe Conte , leader del Movimento 5 Stelle, a margine del convegno sulla formazione del movimento a Piazza di ... Continua a leggere>>

“Sono Contento che un uomo di valore come il generale Vannacci abbia deciso di portare avanti le sue battaglie di libertà insieme alla Lega in Parlamento europeo”. Lo ha annunciato il leader della Lega Matteo Salvini a Milano. L'articolo Europee , Salvini : Contento che il generale Vannacci abbia ... Continua a leggere>>

Criscitiello svela: "Il sogno di conte è il Milan, ci andrebbe anche a piedi" - Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha scritto del futuro di Antonio conte nel suo editoriale su Sportitalia.com ...

Continua a leggere>>

Ettore Rosato (Azione). L’appello a FI e ai Dem: "Noi i veri europeisti, lasciate Salvini e conte" - Il vicesegretario di Azione: "Meloni A Strasburgo scenderà a patti coi liberali". E attacca la Lega: "Tutti a dissociarsi dal Vannacci-pensiero. Però lo candidano".

Continua a leggere>>

Repubblica - ADL ha strappato il sì di conte ma ha deciso di non affondare il colpo - Aurelio De Laurentiis ha strappato il sì di conte ma ha deciso di non affondare il colpo. Questa la notizia a sorpresa rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica sul tecnico ex di Juventus ed ...

Continua a leggere>>