Europee - Conte | Salis? Inelegante commentare le candidature altru - lasciamo fare a chi l’ha deciso con i familiari

(Di venerdì 19 aprile 2024) “Aborto? Non riapriamo conflitti ideologici del tutto inutili. C’è una legge, va applicata, c’è da tanto, consentiamo che sia applicata a tutte le donne che lo richiedono, punto”. Così Giuseppe, leader del Movimento 5 Stelle, a margine del convegno sulla formazione del movimento a Piazza di Pietra. “Sui candidati dellec’è stata una prima votazione interna, ce ne sarà una seconda e poi alla fine avremo una lista definitiva, con qualche innesto. Ho già anticipato che c’è la possibilità di poterci giovare dell’apporto di personalità che in termini di competenza, di capacità, ci rafforzino nelle politiche che vogliamo portare in Europa”, ha aggiunto l’ex premier parlando delle prossime elezioni. “? Non mi sembra elegantele...

"Sta pagando per la difesa dei diritti umani" '' Sono contento della candidatura di Ilaria Salis ". Lo dice all'Adnkronos, Mimmo Lucano , candidato alle Europee di Avs, commentando la discesa in campo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – '' Sono contento della candidatura di Ilaria Salis ". Lo dice all'Adnkronos, Mimmo Lucano , candidato alle Europee di Avs, commentando la discesa in campo per la sfida di Bruxelles anche ... (webmagazine24)

Fridays for Future ma anche for Conte. Il portavoce vuole candidarsi con M5s - Sono in corso le Europarlamentarie, la selezione online delle candidature per le prossime Europee. In ballo vecchi arnesi, tanti portaborse e pochi volti ...huffingtonpost

Xabi Alonso e il Bayer Leverkusen esultano per la vittoria della Roma sul Milan: rabbia social - Dopo la vittoria sul Milan, la Roma dovrà vedersela col Bayer Leverkusen nella semifinale di Europa League, proprio come un anno fa. E sui social sono diventati virali le immagini dell’esultanza dello ...corriere

Conte: falsità e omissioni Meloni su par condicio Agi Santanchè - Roma, 19 apr. (askanews) – “Meloni non ama il confronto con i giornalisti. Preferisce raccontare, senza contraddittorio, il suo mondo magico: dove la nostra economia corre più che negli altri Paesi eu ...ildenaro