PIAZZABOLOGNA con “MUNICIPIO V”

(Di sabato 6 aprile 2024) Con 8 milioni di ascolti all’attivo, selezionati da Spotify per la terza edizione di RADAR Italia e volto della settimana della playlist “Indie Italia” di Spotify,da venerdì 5 aprile esce con l’album d’esordioV, un’istantanea della generazione universitaria, una raccolta di momenti quotidiani tra leggerezza diurna e malinconia notturna. Andiamo a saperne di più. Esce “V” diSelezionati da Spotify per la terza edizione di RADAR Italia e volto della settimana della playlist “Indie Italia” di Spotify,da venerdì 5 aprile esce con l’album d’esordioV, un’istantanea della generazione universitaria, una raccolta di momenti quotidiani tra leggerezza diurna e malinconia notturna. Il dualismo dell’album è ...

A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (5 aprile) - Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i singoli e gli album. Tra le uscite i nuovi dischi di Mace, Matteo Paolillo, Comete e La Sad ...diregiovani

“Tua figlia ha un debito, paga o la arrestano”: così hanno truffato e derubato i miei anziani genitori - Luana racconta la truffa subita dai suoi anziani genitori alcuni mesi fa: "Gli hanno detto che la figlia aveva un debito di 3mila euro e sono riusciti ...fanpage

Roma, feste in strada con i botti: Trionfale guida la rivolta. La nuova moda esaspera i residenti - Affascinanti per chi li osserva, ma decisamente fastidiosi per chi li sente. Sono i fuochi d’artificio che ormai praticamente tutte le notti, da qualche parte in città, qualcuno ...ilmessaggero