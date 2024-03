Lago Bianco Sospensione da Bruxelles

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La battaglia contro il cantiere che venne aperto al, al passo di Gavia, a quota 2600 metri, al confine fra le province di Brescia e Sondrio, approda nelle aule del Parlamento europeo di. I lavori, dopo le denunce di associazioni ambientaliste e Comitato popolari, sono da tempo attenzionati anche dalla Procura della Repubblica di Sondrio. E, in questi giorni, la petizione con in calce centinaia di firme attraverso le quali gli attivisti chiedono lo stop all’intervento nel parco nazionale dello Stelvio che mira a pescare le acque necessarie alla produzione della neve artificiale per le piste di Santa Caterina Valfurva, ha fatto discutere i parlamentari europei che, in blocco, hanno chiesto la “precauzionale“ degli scavi. "I responsabili del progetto - ha detto il portavoce degli ...