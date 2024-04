A Cascina Cuccagna quarto appuntamento con il jazz | martedì è il turno di Østrik Quartet feat Oliseh e Francesco Obiarinze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 aprile 2024) Milano, 29 aprile 2024 –con "Prodjgi" alladi Milano,30 aprile. La rassegna promossa da Musicamorfosi con il sostegno del MiC e di Siae nell’ambito del programma "Per Chi Crea", ha lo scopo di valorizzare i musicisti di talento under 35. I concerti di “Prodjgi”, acronimo di promozione delgiovane italiano, sono un'opportunità per i giovani talenti deldi esibirsi.30 aprile, in occasione dell’InternationalDay, la Giornata internazionale dedicata ale promossa dall’Unesco, spazio di nuovo all’. Insieme a...