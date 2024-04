(Di lunedì 8 aprile 2024) Milano –martedì 9 aprile alladi Milano. Nell'ambito della rassegna di concerti “Prodjgi”, acronimo di promozione delgiovane italiano, questa volta il protagonista sarà il divertente progetto intitolato "da", che vedrà impegnati treisti, Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono), Massimiliano Milesi (sax) e Alessandro Rossi (batteria). Il trio proporrà un concerto a metà strada tra ildelle origini e quello contemporaneo, un mix di musica improvvisata e di rumori insoliti, facendosi ispirare in modo particolare dalle colonne sonore deidel passato. Sono due i set in programma: la prima live session ...

Milano – Riflettori puntati sul quartetto del chitarrista e compositore Francesco Sensi, martedì 26 marzo, per l'ultimo appuntamento della rassegna “Prodjgi” acronimo di Promozione del jazz giovane ... (ilgiorno)

Riflettori puntati sul quartetto del chitarrista e compositore Francesco Sensi, martedì 26 marzo, per l'ultimo appuntamento della rassegna Prodjgi , acronimo di Promozione del jazz giovane italiano , a ... (ilgiorno)

A Cascina Cuccagna “Vita da cartoni”: appuntamento tra jazz e disegni animati - Nell’ambito della rassegna di concerti Prodjgi, si esibiranno tre jazzisti, Gabriele Boggio Ferraris (vibrafono), Massimiliano Milesi (sax) e Alessandro Rossi (batteria) ...ilgiorno

Satoyama in concerto - Il rito del Jazz / Prodjgi - Martedì 23 aprile 2024 alla Cascina Cuccagna di Milano (via Cuccagna 2/4) prosegue la rassegna Il rito del Jazz in collaborazione con Musicamorfosi, accorpata al nuovo ciclo di concerti Prodjgi ...mentelocale

“Prodjgi” del jazz alla Cascina Cuccagna di Milano - “Prodjgi” del jazz alla Cascina Cuccagna di Milano: dal 2 al 30 aprile in scena l’Østrik Quartet, i Satoyama, Milesi, Boggio Ferraris e Andreoli Al ...politicamentecorretto