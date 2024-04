Lista dei nuovi libri di gastronomia e di cucina da leggere a primavera 2024

(Di martedì 16 aprile 2024) Testi che sono ricette da sfogliare, che riguardino lavegetale ma anche quella internazionale. Oppure approfondimenti, mai disponibili come ora, su usi antropologici: perché mangiamo con le mani? Che importanza hanno avuto nella nostra alimentazione i panini? Per approfondire meglio...

Bergamo. “Il cielo è sempre più blu”, recitava una canzone di Rino Gaetano. E, oltre che il colore dominante, questo è anche l’auspicio del popolo degli uomini e delle donne della Lista Gori per ... (bergamonews)

Il suono della voce esce un po’ gracchiante, le parole appena distinguibili, ma gli audio delle telefonate registrate tra i trader di Barclays non lasciano dubbi sugli ordini che si scambiavano gli ... (ilfattoquotidiano)

Progettati appositamente per soddisfare le esigenze di privati e professionisti alla ricerca di uno schermo affidabile, performante e accessibile, JAPANNEXT lancia due schermi da 23,8? a meno di ... (pantareinews)

Ceraso: ecco il simbolo della Lista - "Il nome della Lista vuole significare un impegno e un'attenzione al quotidiano ... Un modo per misurare il potenziale generazionale dei provvedimenti che il comune adotterà, dal welfare alla mobilità ...laprovinciacr

'Autotrasporto, sui cattivi pagatori imitare il modello spagnolo' - Franchini (Ruote Libere): 'In Spagna il governo rende pubblico a tutti l'elenco delle aziende che non rispettano la legge in materia di pagamenti' ...lapressa

Calenda: "Siamo a dieci giorni di dibattito sul 'campo largo', è una cosa tragica" - "Non esisterà alcuna alternativa di Governo finché non nascerà un forte ‘Partito della Repubblica’, liberal-democratico e popolare, dotato di cultura di governo, indisponibile all’intrallazzo e fermo ...primapaginanews