“Lucca Collezionando” | il fumetto tra passione ed emozioni La festa per Lupo Alberto | l’omaggio ad Alfredo Castelli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 28 marzo 2024), 28 marzo 2024 – Una formula azzeccata, un’atmosfera tra creatività e, insomma unaper ile per autori, fan, collezionisti. L’edizione 2024 di “” (il festival dedicato al, al gioco da collezione e alle forme di intrattenimento “analogico” e vintage) ha centrato l’obiettivo di conquistare il pubblico con un ricco programma di incontri e mostre. Grandi personaggi (come Carlo Lucarelli, che ha presentato ilJulian da lui scritto con Stefano Fantelli, disegni di Marcello Mangiantini e i colori di Letizia Castagna), spazio alla satira (con la mostra di Marilena Nardi e la presenza di “Buduar”), grandi eventi (come i 50 anni di, celebrati con il suo ...