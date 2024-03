Milano | gli studenti protestano sotto al Palazzo della Regione | “L’assessora non vuole incontrarci”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024), 20 marzo 2024 – L’agenda delregionale all’Istruzione Simona Tironi datata 20 marzo presentava diversi appuntamenti, come la partecipazione a un evento, un incontro con le aziende e un incontro con glilombardi: quest’ultimo però cancellato con una X. I ragazzi hanno denunciato di aver concordato mesi fa con lal’incontro, programmato appunto per oggi, ma disdetto poco prima senza nessuna motivazione. Per questo motivo, oggi pomeriggio, l’Unione degliLombardia ha protestato davanti aLombardia, sedeGiunta Regionale: con un flashmob, fumogeni, striscioni e la gigantografia di una pagina d’agenda di Tironi, glihanno protestato per richiedere un incontro pubblico. Le parole del ...