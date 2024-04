Volley - Superlega 2023 2024 | Perugia vince lo Scudett - Monza ko a gara-4

(Di domenica 28 aprile 2024)è Campione d’Italia:sconfitta a-4 della finaleo dei Playoff delladimaschile. I brianzoli di Massimo Eccheli iniziano bene aggiudicandosi il primo set davanti al proprio pubblico, ma non riescono a ripetere il successo di-2 ed allungare la serie a-5. La formazione di Angelo Lorenzetti sale di colpi ed emerge alla distanza, assicurandosi per 3-1 (19-25, 25-23, 27-25, 25-20) la vittoria che vale il tricolore.si aggiudica così il secondoo della sua storia dopo quello ottenuto nella stagione 2017/2018. Si tratta del quarto trofeo stagionale per i Block Devils, che si sono aggiudicati anche Supercoppa ...

9-13 Diagonale stretta di Leon da zona 4 9-12 Primo tempo Galassi 8-12 Muroooooooooooooooo Flaviooooooooooooooooooooo 8-11 La diagonale di Plotnytskyi da zona 2 8-10 La pipe di Takahashi 7-10 Mano out Plotnytskyi da zona 4 7-9 Mano out Herrera da seconda ...

Ancona superstar nel Girone E: vittoria numero 21 e primo posto in cassaforte. Ora, i play-off per la Serie A3 - In una primavera magica per la pallavolo maschile regionale, con la promozione in superlega di Grottazzolina ed il salto in A2 di Macerata, il volley "made in Marche" segue anche con grande attenzione ...

