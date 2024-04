Gara di robotica all’Università degli Studi del Sannio | trionfo all’Istituto tecnico Villaggio dei Ragazzi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 20 aprile 2024) Nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, l’Universitàdel, in collaborazione con Perlatecnica e Paideia, ha organizzato anche quest’anno la UniHigh School Hackathon. Lafinale, che si è svolta nella giornata di ieri presso il bellissimo Auditorium di Sant’Agostino Unie che ha visto la partecipazione di studenti e studentesse di 10 scuole provenienti da tutta la regione campania, si è conclusa con il primo posto del team didello storico Istituto Industriale deldei. I “vanti” dell’Ente, accompagnati per l’ occasione dai docenti Giovanna Parato e Domenico Martino, si sono confrontati in una sfida avvincente, che ha riguardato la programmazione di una ...