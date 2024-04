VIDEO MotoGP - riviviamo l’epica battaglia tra Bagnaia e Marquez | sorpassi indelebili a Jerez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Una gara da lasciare senza parole quella di Francesco: dopo le tante difficoltà dell’inizio di stagione, il campione del mondo torna a ruggire ade la Frontera, vincendo il Gran Premio di Spagna davanti a Marcal termine di un duello epico e straordinario. Una gara nella quale non ha avuto punti deboli e non ha sbagliato niente.sin dall’inizio del fine settimana aveva mostrato il suo feeling su questo tracciato con la sua Ducati e, dopo aver sorpassato Marco Bezzecchi, a pista libera si è messo alla caccia die l’ha raggiunto per sfidarlo durante gli ultimi cinque giri. Finale di gara che è stato di palpitazioni, fatto die controtra due campioni assoluti del motociclismo. Si sono toccati a cinque giri dalla fine ...