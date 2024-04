Highlights e gol Lazio-Verona 1-0 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 aprile 2024) Ilcon glie i gol di1-0, match valido per la trentaquattresima giornata di. All’Olimpico primo tempo vibrante e con tante occasioni, ma si va all’intervallo a reti bianche. Nella ripresa arriva il gol vittoria da parte di Zaccagni, tornato dall’infortunio, in quello che è il più classico dei gol dell’ex. Tudor crede nella Champions, per Baroni c’è da soffrire in ottica salvezza. Di seguito ecco le immagini salienti della sfida. LE PAGELLE1 – 072' Zaccagni ?pic.twitter.com/MAtl5FwOpc — Football Giants (@FutballGiants) April 27,SportFace.