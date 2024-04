(Di domenica 28 aprile 2024) Il gruppo Nicolaus Valtur ha stretto un accordo con Frecciarossa per far sì che chi sceglie unper avvicinarsi alla meta abbia sconti sul soggiorno e sulle esperienze come degustazioni di cocktail e mixology art, wellness e wine tasting. Per ottenere sconti e vantaggi cliccare su valtur.com e nicolaus.it

Ghera: “Condizioni rimodulate e introdotto principio di equità in base a scaglioni Isee”. Bambini multati sul treno di Trenitalia: ancora problemi con le discordanze di Metrobus (credits www.fsnews.it) – Ilcorrieredellacitta.com Un aiuto in più per viaggiare a Roma e nel Lazio. Torna la “Carta ... Continua a leggere>>

Migliaia di giovani, a partire da quest’estate, torneranno a viaggiare gratuitamente in treno per L’Europa grazie al programma DiscoverEU. Lo fa sapere la Commissione europea che ha pubblicato l’invito a presentare le candidature entro martedì 30 aprile alle 12. Saranno 35.500 i pass disponibili. ... Continua a leggere>>

Da quest’estate migliaia di giovani torneranno a viaggiare gratuitamente in treno in tutta Europa . La Commissione ha lanciato l’invito a presentare candidature per il programma DiscoverEU . Il bando si chiuderà martedì 30 aprile alle 12:00. Saranno messi in palio 35.500 biglietti ferroviari. Per ... Continua a leggere>>

Nell'ambito del progetto Discover Eu, la Commissione Europea mette in palio 35mila biglietti per scoprire i Paesi dell'Unione in treno : Come partecipare al bando.Continua a leggere Continua a leggere>>

viaggiare in treno conviene sempre - Il gruppo Nicolaus Valtur ha stretto un accordo con Frecciarossa per far sì che chi sceglie un treno per avvicinarsi... Il gruppo Nicolaus Valtur ha stretto un accordo con Frecciarossa per far sì che ...

Continua a leggere>>

Caos sulla tratta Antona-Pescara: non ha il biglietto, sferra calci e pugni alle porte e minaccia il capotreno - Alla richiesta del capotreno di dare le generalità per elevare la sanzione e far proseguire il viaggio fino a Pescara, dove erano diretti, l’uomo ha fornito solo le sue, rifiutando però ...

Continua a leggere>>

Federico Fashion Style ricostruisce l'aggressione omofoba: «Mi riprendeva, mi ha detto "fr**io". Poi il pugno. Adesso ho l'ansia» - Mi sono sentito umiliato. Qualche giorno fa ero in partenza sul treno Milano-Napoli che viaggiava però con 30 minuti di ritardo. Io semplicemente ho chiesto al capotreno quanto avesse di ritardo il ...

Continua a leggere>>