Ascensori metrò | protesta al Rione Alto | “Fermi da ottobre | disagi a disabili e bambini”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 13 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Stiamo lavorando per voi”. Un colorato striscione, nella stazione, avverte gli utenti. È posto sulla recinzione degli. Gli elevatori, infatti, sono “in costruzione”. “Stiamo dacosì” si lamenta una signora.per “lo stato in cui versa la linea 1 della metro”. E perché, senza, la metropolitana è off limits per “in carrozzina”. Un bel guaio. Non sta accadendo solo al, ma anche in altre stazioni. Sono i famosi lavori di revisione periodica, obbligatori per legge. “Non c’è alternativa – ripetono dall’Anm -, tutti glie le scale mobili sono soggetti a manutenzione programmata”. Ma sui tempi di ...