Vannacci | I malumori dei leghisti non mi riguardano

(Di domenica 28 aprile 2024) Il militare sulle tensioni nel partito per la sua candidatura: «Centinaio? Non sempre chi si fa il mazzo sul territorio ha capacità adatte per Bruxelles. Fedriga? Pensi ciò che vuole». Sulle classi differenziate per i disabili: «Il mio pensiero è stato snaturato».

"Non ho sciolto la riserva". Il generale Roberto Vannacci butta la palla in tribuna. Per il momento, almeno. "Sto tuttora valutando, ho ancora tempo per decidere il da farsi, è una mia decisione che devo prendere", dice. L’autore de Il mondo al contrario risponde anche con un’alzata di spalle ... Continua a leggere>>

Roma, 26 aprile 2024 – La candidatura del generale Roberto Vannacci alle elezioni europee era più che nell’aria. Mancava l’ufficialità che è arrivata ieri, il 25 aprile, con l’annuncio del leader della Lega , Matteo Salvini. Confermata la presenza in lista in tutti i collegi, seppur come ... Continua a leggere>>

Il giorno dopo le polemiche sull’intervista rilasciata a La Stampa, in particolare quelle sui disabili nella scuola, il generale Roberto Vannacci rilancia, questa volta dalle colonne de La Verità. Dice di non temere nessun avversario e ne ha per tutti , compresi i leghisti che mostrano di non aver ... Continua a leggere>>

La candidatura di vannacci è sempre più un caso. Gelo di Giorgetti: "Non è della Lega" - Ma i giornalisti lo incalzano: cosa pensa di quello che ha detto vannacci "Non condivido", risponde seccamente Giorgetti. I malumori nel partito per la candidatura del generale Che la candidatura del ...

Continua a leggere>>

vannacci propone classi separate per disabili: FdI e FI critiche, opposizioni all’attacco - A 48 ore dall'investitura ufficiale come candidato capolista della Lega, Roberto vannacci torna a far parlare di sè e scatena una bufera di polemiche con ...

Continua a leggere>>

Europee, vannacci divide la Lega: "Non ci rappresenta" - Proseguono i mal di pancia all'interno del partito dopo l'ufficializzazione della corsa europea del generale, tra le fila del Carroccio ...

Continua a leggere>>