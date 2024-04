Vannacci ha detto una sciocchezza Scurati? Aspetto trilogia su Stalin

“Le parole del generale Vannacci sulle classi per disabili? Buon per lui che non ha un bambino portatore di handicap, altrimenti capirebbe di aver detto una sciocchezza. Gli auguro di non avere figli, nipoti, parenti portatore di handicap”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ...

Continua a leggere>>

Il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle Europee dell'8-9 giugno, fa chiarezza: «Giorgetti? Diatribe interne al partito che reputo più che...

Continua a leggere>>

"Non ho mai affermato che bambini e ragazzi con disabilità dovrebbero stare in classi separate dagli altri. Ho detto che devono stare insieme con gli altri bambini e ragazzi ma che servirebbero impegni peculiari e anche strutture adeguate e dedicate per momenti di attenzione particolare rivolta ...

Continua a leggere>>

Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - "Vannacci? Non ha un bambino portatore di handicap altrimenti avrebbe capito di aver detto una sciocchezza, gli auguro di non avere mai figli o parenti portatori di handicap. Cosa mi piace del suo libro? Non l'ho letto". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, ...

Continua a leggere>>

Il generale Roberto Vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle Europee dell'8-9 giugno, fa chiarezza: «Giorgetti? Diatribe interne al partito che reputo più che...

Continua a leggere>>