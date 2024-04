vannacci liquida le critiche di Giorgetti: “Non sono leghista Contano i voti” - vannacci, intervistato da Affaritaliani.it dichiara di non sentirsi infastidito: “Sono discussioni interne che non mi riguardano. Il problema verrà risolto dal voto dei cittadini, se mi voteranno sarò ...

Continua a leggere>>

vannacci: «giorgetti Non mi interessa cosa pensa. Sui disabili mai detto che devono stare in classi separate» - Il generale Roberto vannacci, candidato indipendente nelle liste della Lega alle Europee dell'8-9 giugno, fa chiarezza: «giorgetti Diatribe interne al partito che reputo più che legittime ma che non ...

Continua a leggere>>

vannacci E LE CLASSI SEPARATE, LO SCONCERTO GENERALE - Diventa un caso nel governo la proposta choc del generale Roberto vannacci sulle «classi separate per aiutare sia i bravi che i disabili».

Continua a leggere>>