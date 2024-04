Valentino Rossi incorona Bagnaia | Vorrei sapere chi lo critica…Fantasia - talento e pazzia | un campione

(Di domenica 28 aprile 2024) Uno spettatore molto interessato. A Jerez de la Frontera (Spagna), sede del quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP, era presente anche uno che la storia l’ha scritta nella classe regina. Stiamo parlando diche, nel box del suo team, si è goduto lo spettacolo di un GP molto intenso. La vittoria è andata a un Francescoeccezionale, a precedere al termine di un confronto rusticano Marc Marquez. Terzo Marco Bezzecchi, in sella alla Ducati “VR46”. Un podio quello del “Bez” che ha fatto molto piacere al “Dottore”, viste le difficoltà di inizio stagione: “Sapevamo di avere una bella occasione. Abbiamo trovato delle buone soluzioni con la moto e oggi ha guidato molto bene tornando sul podio, siamo molto contenti“, ha dichiaratoai microfoni di Sky Sport.ha poi ...

Valentino Rossi in collegamento video con gli studi di Sky Sport è tornato a parlare dello scudetto appena vinto dall’Inter dopo il derby. Il noto tifoso dell’Inter tira le somme della stagione. tifoso DA PICCOLO – Valentino Rossi : «Io sono interista dal 1998, perché da giovane ero sampdoriano! ... Continua a leggere>>

valentino rossi incorona Bagnaia: "Vorrei conoscere chi lo discute" - Non poteva restare indifferente valentino rossi al successo di Pecco Bagnaia sul circuito di Jerez. Al quarto appuntamento del motomondiale, il pilota Ducati ha tagliato per il primo il traguardo dopo ...

Continua a leggere>>

Bagnaia: “Sapevo che Marquez mi avrebbe preso, mi sono tenuto il giro veloce alla fine” - “Ci sono giorni in cui vincere vale più dei tre punti”, scrive valentino rossi nella sua autobiografia ‘Pensa se non ci avessi provato’ in riferimento alla vittoria ottenuta a Barcellona nel 2009 ...

Continua a leggere>>

Pecco Bagnaia, valentino rossi cruciale: a fine gara arriva la frecciata - valentino rossi si è detto anche molto soddisfatto per il podio raggiuto dal suo pilota, Marco Bezzecchi :”Sapevamo di avere una bella occasione. Abbiamo trovato delle buone soluzioni con la moto e ...

Continua a leggere>>