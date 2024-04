MotoGP - Valentino Rossi | Bagnaia ha fatto una gara da 10! Ha fatto capire a Marquez…

Il CEO di Dainese ha rivelato che ancora oggi i prodotti più venduti dei piloti della MotoGP sono per distacco quelli di Valentino Rossi ritiratosi da oltre due anni e mezzo: "Continua ad essere una risorsa molto importante per l'azienda".Continua a leggere Continua a leggere>>

motogp 2024. GP di Spagna. La vittoria più bella di Bagnaia! Che sfida con Marc Marquez! Che primo giro di Pecco! - Dopo il deludente weekend texano e reduce dalla caduta di ieri nella Sprint Race, Francesco Bagnaia centra un trionfo da vero e proprio campione del… Leggi ...

Continua a leggere>>

motogp | GP Jerez Gara, Bezzecchi: “Dedico il podio al mio cane Rubik” - motogp GP Spagna Jerez Ducati VR46 Racing Team - Marco Bezzecchi ha ottenuto un ottimo terzo posto nel Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento della motogp 2024. Il pilota riminese del VR46 Racing ...

Continua a leggere>>

F1, Sainz: "Volevo restare in Ferrari, sul futuro non ho ancora deciso" - "La vita come le montagne russe Sono su in questo momento dal punto di vista sportivo, ma un po' giù perché volevo restare alla Ferrari": così Carlos Sainz ai microfoni di Sky Sport da Jerez de La Fr ...

Continua a leggere>>