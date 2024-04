Dopo Uomini e Donne e il GF Vip - lo chef più amato crolla | sfogo doloroso – Video

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 aprile 2024) Non solo, ma anche il GF Vip: ora basta TV. Il crollo dell’ex tronista èe preoccupa tutto: cosa sta succedendo nella sua vita. Sono molti i volti cheaver partecipato ahanno provato ad entrare nel mondo dello spettacolo e della TV. Moltiesser stati nel dating show hanno accolto le opportunità arrivate. Alcuni hanno partecipato al Grande Fratello Vip, proprio come l’ex tronista di cui stiamo parlando. Tuttavia questo non è rimasto nel mondo dello spettacolo. Lodell’ex tronista (foto: screenshot Witty TV) (cityrumors.it)Infatti, le sue passioni lo hanno portato ad allontanarsi dal mondo della televisione. Oggi per lui la TV è solo un ricordo e la sua vita è cambiata ...