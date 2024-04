Si è suicidato Altro dolore nella Famiglia reale britannica | trovato morto - la principessa è devastata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Tempi bui per la Royal Family, dopo le malattie di Re Carlo e Kate ora la tragedia. Nelle ultime settimane si è molto parlato delle condizioni di salute del sovrano. Le ultimissime non sono incoraggianti. Il giornalista Tom Skyes ha riferito: “Non sta andando bene. Sta davvero molto male. Più di quanto lasciano intendere, la situazione è questa ed è brutta, ma è comunque la verità“. Per quanto riguarda, invece, Kate Middleton pare che la situazione sia più rassicurante. Le recenti apparizioni in pubblico di un sorridente principe William lascerebbero intendere che le cure stanno funzionando. Proprio recentemente laha pubblicato una foto del figlio Louis in occasione del suo sesto compleanno. Ora, però, i reali sono scossi da una notizia tremenda. Leggi anche: “Terribili notizie”. Sulla salute di re Carlo arrivano novità molto ...