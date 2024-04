Un posto al sole - spoiler | un nuovo amore per Guido?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 27 aprile 2024) Ad Unal, un gradito ritorno a Palazzo Palladini porterà scompiglio nella già compromessa vita matrimoniale die Mariella, come si evince daglirelativi alle prossime puntate della soap opera partenopea. Ricordiamo che i due coniugi, da qualche settimana, sono entrati in una spirale di incomprensioni e incomunicabilità. Del Bue, in particolare, ha accusato la moglie di essere una pettegola e l'ha ammonita più volte per questo motivo, mentre la Altieri ha cercato di riavvicinarsi a, ma i suoi innumerevoli tentativi sono finora tutti falliti. L'uomo, infatti, non è apparso per nulla intenzionato ad accorciare le distanze con la moglie e la sua indifferenza la sta facendo molto soffrire. Mariella, sempre più avvilita e sconfortata per la sua situazione matrimoniale e per la ...