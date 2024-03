“In Ue escalation verbale preoccupante sulla guerra | tra i leader clima adrenalinico con effetti imprevedibili Mentre si irride il pacifismo”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Emmanuel Macron non esclude l’impiego di soldati sul terreno in Ucraina, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel avvisa che “se vogliamo la pace, prepariamoci alla” e la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen chiede che l’Europa si armi perché “lanon è impossibile”. Quella che i vertici europei stanno portando avanti nelle ultime settimane è una “comunicativa molto”, secondo Stefano Cristante, ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università del Salento. “Le guerre minacciate sono molto più vicine allavera di una soluzione diplomatica invocata a gran voce – spiega – Ci avvicinano a qualcosa di insensato come l’accettazione della possibilità di un conflitto nucleare, un crinale pericoloso”. Un caso che ...