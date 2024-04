Un incidente fa scoprire furto d’auto

Non solo Loredana Bertè e Carla Bruni, ieri sera per la prima puntata di Belve, Francesca Fagnani ha ospitato anche Matteo Salvini . Dopo avergli chiesto “dell’amicizia” con Giorgia Meloni e delle sue salvinate, la conduttrice ha mostrato al suo ospite una foto pubblicata diversi anni fa da Elisa ... Continua a leggere>>

Una donna sparisce e la polizia la va a cercare: viene Trovata morta in casa sua insieme al marito impiccato In ogni famiglia i problemi vengono affrontati con il dialogo. Spesso anche l’aiuto di persone esterne che si mettono al servizio per trovare insieme una soluzione può rivelarsi prezioso. ...

Continua a leggere>>