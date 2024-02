Jesi | a scuola arrivano i poliziotti | trovata marijuana fuori dall' aula

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 14 febbraio 2024)(Ancona), 14 febbraio 2024 – Raffica di controlli antidroga del commissariatono,all’ingresso di un’di un istituto superiore. Nella giornata di ieri, nella fascia oraria pomeridiana, le volanti assieme alle unità cinofile antidroga della questura di Ancona e due unità di polizia locale, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore Cesare Capocasa, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: la prevenzione dei reati in materia di stupefacenti, reati predatori e in tema di incolumità pubblica. Con l’impiego dei cani Hermes e Imperator sono state attentamente monitorate e setacciate le aree più sensibili della città e in particolare: piazzale San Savino, Orti Pace, via Setificio, via Granita, giardini ...