(Di sabato 27 aprile 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Calciomercato Milan , il rinnovo di Davide Calabria si complica: c’è distanza tra le richieste del giocatore e l’offerta del club. Il motivo La stagione del Milan sta entrando nelle sue battute finali e archiviata la delusione per l’eliminazione dell’Europa League, la dirigenza del club rossonero ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Ultime notizie Calciomercato LIVE : segui con noi tutte le notizie del giorno , aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se il Calciomercato si è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A ... Continua a leggere>>

Serie A: Napoli-Roma e Atalanta-Empoli DIRETTA e FOTO - Napoli-Roma DIRETTA e Atalanta-Empoli DIRETTA in campo alle 18 di domenica 28 aprile per la 34esima giornata di Serie A Si ferma Zielinski e Calzona per affrontare la Roma dovrà ricorrere ...

Continua a leggere>>

Questore di Ancona emette un Daspo per un calciatore - Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha firmato un provvedimento di divieto di accesso (Daspo), per la durate di due anni, ai luoghi del territorio nazionale ove si svolgano tutte le manifestazioni s ...

Continua a leggere>>

Allegri: “Dobbiamo migliorare, creiamo sempre 5 occasioni da gol” - Termina qui la sfida dell'Allianz Stadium tra la Juventus di Massimiliano Allegri ed il Milan di Stefano Pioli. Il duello tra le ...

Continua a leggere>>