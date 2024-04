Ultima ricca giornata per ’Lucca Classica’ | il finale in San Francesco

Va in archivio la trentottesima e ultima giornata della regular season del girone C di Serie C 2023/2024: ecco allora tutti i verdetti. Il principale è quello che tutti attendevano: il Catania è riuscito a vincere contro il Benevento (che giunge così terzo, secondo l’Avellino) e così facendo ha ...

L’ultima giornata nel girone B del campionato di Promozione propone alcune interessanti gare da dentro o fuori, ecco come l’allenatore Martino Martinelli presenta questo turno. Monticelli-Palmense: "Il Monticelli ha ottenuto quanto doveva, la Palmense deve ancora tagliare il traguardo della ...

Si gioca al “Via del Mare” con inizio alle 15. Il Lecce è in vista del traguardo salvezza nel campionato di Calcio di serie A e l’impegno odierno, sia pure non semplice, è finalizzato a mettere un tassello decisivo. In serie B invece il Bari rischia molto a Cosenza (inizio ore 16,15). I pugliesi ...

In Inghilterra si giocano sabato alle 16:00 tutte in contemporanea le partite dell’ultima giornata del campionato di League Two. occhio al “biscotto”. Stockport, Mansfield e Wrexham, le prime tre in classifica, sono già da tempo sicure di giocare in League One la prossima stagione. A giocare i ...

Un solo successo, per la Giara Assicurazioni, nell’ultima giornata dei campionati di Tennistavolo. Ma che vittoria, quella della squadra “B” societaria: un clamoroso 5-3 casalingo in C1 sulla fortissima capolista Cortemaggiore, ancor più sorprendente se si pensa che i ferraresi, privi ...

