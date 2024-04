Serie C 2023 2024 - verdetti ultima giornata girone C | Catania ai playof - Turris salva e Potenza ai playout

La sfida fra ducali e lombardi sancisce i primi verdetti, con la squadra di Malgrati che torna in Serie C, mentre Pecchia nella prossima giornata può festeggiare la promozione. Il Venezia riapre il discorso per il secondo posto rimontando la Cremonese, complice anche il pari fra Samp e Como. Crisi ...

Continua a leggere>>

A 90’ dal termine, il destino di Ancona, Fermana, Recanatese e Vis appare ormai scontato. A un passo dalla salvezza i dorici, Fermana con un piede in D. Recanatese-Vis il Play-Out? 24 aprile 2024 – Come era prevedibile, l’ultimo turno è servito a far chiarezza sul destino delle nostre ...

Continua a leggere>>

A due turni dalla fine del torneo, tutto può ancora accadere, ma le marchigiane purtroppo, rischiano tutte. Ognuna dovrà difendere, con le unghie, l’obiettivo salvezza VALLESINA, 17 aprile 2024 – L’ultimo turno di campionato, conclusosi lunedì, non ha ancora delineato chiaramente la situazione in ...

Continua a leggere>>

Il Cus Ancona affronterà l’MSG Rieti ai play-off di B, beffa per il Cerreto d’Esi che retrocede in C1. Sarà il Tre Torri Sarnano l’avversario dello Jesi in finale play-off, Montemarciano retrocesso in C2. Dinamis Falconara e Nuova Ottrano vincono gli spareggi retrocessione e si qualificano per i ...

Continua a leggere>>

Le cinque squadre in Champions League, la Superleague, Piqué e la Kings League, il mondiale per club, nuntereggaepiù. Sparate su Allegri, sono tutte finali, il duello per l’azzurro tra Retegui e Scamacca, l’importanza di chi non gioca, il sempre sottovalutato Alfred Duncan, abbasso e alé. Stefano ...

Continua a leggere>>