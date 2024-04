Ucraina | situazione al fronte peggiora

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 28 aprile 2024) 18.22 Il capo dell'esercito ucraino, generale Oleksandr Syrsky,ha riferito che lasul campo di battagliaper Kiev, con le forze ucraine che si ritirano tatticamente lungo tre sezioni della linea del, nella regione orientale del Donetsk. In un post su Telegram,Syrsky ha scritto che le truppe russe attaccano "lungo l'intera linea del" che si stende per oltre 1.000 km, con combattimenti accaniti ad ovest della città di Avdiivka. Kiev è in attesa degli armamenti necessari dagli Stati Uniti.