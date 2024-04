Guerra in Ucraina | continua l’avanzata russa Kiev | la situazione al fronte è “particolarmente difficile”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 aprile 2024)nel Donbass mentre il comandante in capo delle forze armate ucraine, Oleksandr Syrsky, ha definito “” laalper le forze di difesa dicon l’esercito russo che “a condurre operazioni offensive giorno e notte“. Il ministero della Difesa a Mosca rivendica la conquista di “posizioni più vantaggiose” nella direzione di Donetsk mentre proseguono gli attacchi aerei in particolare nella città di Kharkiv. Di contro le forze armate ucraine hanno distrutto la notte scorsa un oleodotto in Russia nel villaggio di Azov. Secondo il ministero della Difesa di Mosca gli scontri sono avvenuti nelle zone di Antonovka, Krasnogorovka, Krasnoe e Novoe, nella regione di Donetsk, e a Belogorovka, in quella di ...