Passo falso casalingo Profili | Il torneo è nelle mani della Civitanovese | noi vogliamo salire in serie D»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 19 marzo 2024) "Il campionato è ancora tutto aperto e noivincerlo: non ascoltate i tifosi da tastiera. Restano quattro partite, affrontiamole come se fossero quattro finali dei Mondiali". Sono le parole di Mauro, patron, dopo la sconfitta interna dei rossoblù contro il Castelfidardo (0-1, ndr), costata la perditavetta in classifica. Il primo posto è ora occupato dal Montefano che, grazie alla vittoria sulla Maceratese, è salito a quota 48 punti, a +1 dai rossoblù di Sante Alfonsi, mentre a farsi sotto sono Chiesanuova e Urbino, forti dei loro 45 e 44 punti. "Ilnostre– afferma al Carlino il presidente del club rivierasco – e sono certo che i ragazzi ce le metteranno tutta. Speriamo soltanto che la ...