Meloni - le mosse prima delle elezioni Europee | accelerazione su giustizia e balneari

La dinamica del potere politico, soprattutto in periodi post-elettorali, è intrisa di una tentazione costante: rivedere la squadra governativa per adeguarla alle nuove sfide e agli equilibri di ...

“Vuole un commento? Mi sta provocando? Non so, lei ha un posto libero per un siparietto comico introduttivo in questo programma? A me quello di Giorgia Meloni sembra un atteggiamento inappropriato ...