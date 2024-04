Tragico incidente mortale - era giovanissimo

Un grave incidente sul lavoro si è verificato nel cuore di Milano intorno alle 15 di venerdì 26 aprile, lasciando un giovane operaio in condizioni critiche. L’incidente ha avuto luogo in un cantiere edile situato in via Senato, dove attualmente si procede alla ristrutturazione di un ...

Continua a leggere>>

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte sull’autostrada A13, nel tratto ferrarese poco dopo lo svincolo di Ferrara Sud, in direzione Bologna. Un pulmino, un Opel Vivaro, ha colpito violentemente il guardrail intorno all’1:30, ribaltandosi su un fianco. A bordo del veicolo ...

Continua a leggere>>

Uno spiacevole incidente è accaduto durante le riprese di The Pickup, il nuovo film con protagonista Eddie Murphy. Durante una sequenza d’azione diversi membri della troupe sono rimasti feriti. La pellicola, prodotta da Amazon Studios, è in fase di riprese in Georgia. Attraverso un comunicato ...

Continua a leggere>>

A meno di 4 settimane dalla terrificante caduta all'Attraverso le Fiandre in cui si fratturò vertebre, clavicola e sterno, Wout van Aert è tornato in sella, in un video pubblicato dalla Visma che scalda i cuori dei suoi tanti tifosi. Non per il Giro (che scatterà il 4 maggio) ma in vista del Tour: ...

Continua a leggere>>

Nel pomeriggio di oggi, precisamente alle 16:54, un incidente stradale si è verificato ad Arezzo, in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. I veicoli coinvolti sono stati un’auto e una moto. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi: automedica, ambulanza della Croce Bianca di Arezzo, e ...

Continua a leggere>>