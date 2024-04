Tragico incidente ad Arezzo | un uomo ferito in un incidente auto-moto è stato trasportato d’urgenza in ospedale a Siena

(Di lunedì 22 aprile 2024) Nel pomeriggio di oggi, precisamente alle 16:54, unstradale si è verificato ad, in via Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. I veicoli coinvolti sono stati un’e una. Immediatamente sono intervenuti i soccorsi:medica, ambulanza della Croce Bianca di, e l’elicottero Pegaso. Le forze dell’ordine sono state rappresentate dalla Polizia Municipale. Il bilancio dell’ha registrato undi 39 anni, il quale èin codice 3 al Pronto Soccorso dell’Le Scotte di, con l’intervento dell’elicottero Pegaso 1. L'articolo proviene daNews - ...

Sesto Fiorentino , 20 aprile 2024 – Tragico incidente nella notte a Sesto Fiorentino , sulla via Mezzana Perfetti Ricasoli . Un motociclista è morto in seguito allo scontro frontale tra il suo mezzo a ...

Acquaviva: cade dal terzo piano del Municipio, morto un uomo - Indagini in corso per chiarire le circostanze della drammatica caduta avvenuta presso il Municipio.41esimoparallelo

Litiga con la fidanzata e vola dal quinto piano dell'hotel: morto turista di 22 anni, è un mistero - La partner 33enne è stata portata alla stazione di polizia per un interrogatorio ed è stata rilasciata non appena ci si è accertati che si è trattato di un incidente non voluto ... Il malore nel Mar ...leggo

Scontro tra camion dei rifiuti e bici: muore a Napoli una giovane turista - Una studentessa tedesca di 27 anni, residente in Italia per motivi di studio, ha perso la vita questa mattina nell'Ospedale del Mare di Napoli a seguito ...ilfattovesuviano