Traffico Roma del 28-04-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 28 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione ancora chiusa la galleria Giovanni XXIII per un incidente in direzione di via del Foro Italico rimane chiusa anche via Boccea all’altezza di via Pasquale II in uscita daaltra incidente in Piazza della Rovere con la chiusura della rampa di accesso alla galleria Lungotevere in Sassia in direzione via Gregorio VII per il trasporto pubblico per ricordo da stasera giovedì i lavori serali e notturni sulla metro a dalle ore 21 i treni dopo questo orario vengono sostituiti dalle linee bus m a infine ad Ostia dalle 930 la manifestazione ciclistica dalle Cupole al mare con partenza da via Rodolfo Villani deviare durante l’evento diverse linee bus del trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it levano Arnoldi è tutto Grazie per l’attenzione ...