Serpil Tamur - chi sono il marito Uygur Tamur e le figlie di Azize di Terra Amara

(Di domenica 28 aprile 2024)è un’attrice e regista turca conosciuta in Italia grazie al ruolo di, anche nota come Nonnina, nella soap opera. Nasce il 19 maggio 1944 sull’isola di Rodi, in Grecia, e cresce in Turchia. Capisce di voler intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo quando è ancora molto giovane e per questo segue un percorso di studi di carattere artistico. Nel 1963 si diploma presso il Conservatorio statale di Ankara e in seguito entra a far parte della direzione generale dei teatri di stato. La sua carriera da attrice ha quindi inizio sul palcoscenico e tra gli Anni ’70 e gli Anni ’80 recita in diversi spettacoli teatrali. Nel 1984 debutta anche come regista dirigendo una rappresentazione teatrale intitolata Hüzzam....