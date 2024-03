Virtus | tutto ruota attorna al campionato Battere Pistoia per rilanciarsi in Eurolega

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Utilizzare gli impegni diper consentire alla squadra di ritrovare la fiducia in. E’ questo lo spirito con cui ladomani alla Segafredo Arena (ore 20, diretta Eurosport2) riceverà la visita di. Passa un po’ in secondo piano il fatto che una vittoria contro la formazione toscana consoliderebbe l’attuale primato in classifica dei bianconeri. Tra qualche infortunio fisico di troppo in ruoli praticamente fondamentali e alcune situazioni altrettanto sfortunate di gioco, la V nera ha infilato la quinta sconfitta consecutiva in Europa e sebbene la formazione allenata da Luca Banchi sia già certa di disputare i playin, c’è molta differenza tra chiudere la fase di qualificazione in settima o in ottava posizione, piuttosto che al nono o la settimo posto. Nel primo caso ci sono due ...